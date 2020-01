UPDATE Hasil & Klasemen Liga Inggris - Manchester United & Chelsea Pesta Gol, Leicester Tumbang

Manchester United dan Chelsea 'pesta gol' ke gawang lawannya masing-masing dalam lanjutan Liga Inggris pekan 22, Sabtu (11/1/2020) malam.

Manchester United vs Norwich berakhir dengan skor, 4-0 sedangkan Chelsea vs Burnley berakhir kemenangan The Blues, 3-0.

Kick-ff kedua pertandingan berlangsung bersamaan dengan tiga pertandingan lainnya, yakni pukul 22.00 WIB.

Dengan hasil ini, Man Utd berhasil menyalip Sheffield United pada update Klasemen Sementara Liga Inggris hingga Sabtu malam.

The Red Devils - julukan Manchester United naik ke posisi kelima dengan raihan 34 poin hasil dari 22 pertandingan yang sudah dijalani.

Sedangkan, Chelsea kini nyaman di posisi keempat dengan total poin 39 dan terpaut lima angka dari Manchester City di posisi ketiga.

Hasil dan klasemen sementara Liga Inggris hingga Sabtu (11/01/2020) malam bisa di lihat di akhir berita ini.

• Prediksi AS Roma vs Juventus Liga Italia - Modal Kontrak Kolarov dan Ketajaman Cristiano Ronaldo

Hasil Man Utd vs Norwich

Manchester United menambah keunggulan tiga gol untuk menutup hasil melawan Norwich dengan skor, 4-0.

Tiga gol tambahan di babak kedua dicetak masing-masing Marcus Rashford (52'), Anthony Martial (54') dan ditutup Mason Greenwood (76').