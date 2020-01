Persyaratan Ganti STNK Hilang ke Samsat

PONTIANAK - Bun, mohon informasinya dong. STNK kendaraan motor saya hilang, nah itu bagaimana prosedur serta persyaratan yang harus disiapkan untuk penggantiannya ya bun, serta tarif yang dikenakan. Mohon penjelasannya ya, terima kasih.

08215000xxxx

Hallo, terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami.

Diinformasikan, bila STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki pengendara hilang, dapat langsung mengurus penggantiannya.

Namun, bila anda ingin mengurus penggantian tersebut, sebelumnya segera laporkan hal tersebut ke Kantor Polisi terdekat, untuk membuat surat keterangan kehilangan.

Yang nantinya surat keterangan tersebut sebagai persyaratan dalam penggantian STNK yang hilang.

Kemudian, lengkapi juga persyaratan dokumen lainnya, seperti:

- KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan (asli dan fotokopi).

- Fotokopi STNK yang hilang.

- Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian.

- BPKB asli dan fotokopi.

Setelah persyaratan tersebut telah dilengkapi, selanjutnya maka datang saja langsung ke SAMSAT sesuai domisili anda tinggal, untuk melakukan proses lebih lanjut.

Kemudian untuk tarif penerbitan STNK yang tertera dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak Polri berdasarkan PP No.5 Tahun 2010:

- Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau angkutan umum per penerbitanRp 50.000

- Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih per penerbitan Rp 75.000

- Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) per pengesahan/tahun gratis

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih.

Mansyursyah, S.Sos

Kasi Penagihan UPPD Pontianak Wilayah 1