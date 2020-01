SINOPSIS Film Ip Man 4: The Finale, Berlatar Belakang Kota Fransisco 1964

PONTIANAK- Film Ip Man yang dirilis sejak tahun 2008 sudah mendapatkan rating terbaik di hati penggemarnya.

Sejak pertama kali difilmkan pada 2008, sudah ada 7 film yang menceritakan perjalanan hidup ahli bela diri Wing Chun asal Hongkong, Ip Man/Master Yip.

6 film mengisahkan Ip Man sebagai sosok sentral, sedangkan 1 film merupakan spin off dari film Ip Man 3 yang mengisahkan Cheung Tin Chi musuh utama Ip Man yang sama-sama ahli beladiri Wing Chun.

Film garapan sutradara Wilson Yip itu mengisahkan lanjutan kehidupan grandmaster Wing Chun, Ip Man, yang diperankan oleh Donnie Yen.

Dalam kisah filmnya itu pun, juga ikut dibintangi oleh beberapa aktor yang berbeda.

Diantaranya adalah Donnie Yen (Ip Man 1,2 dan 3), Tony Leung (Ip Man: Grandmaster Yipman), Anthony Chau (Ip Man: The Final Fight) dan Dennis To (The Legend is Born: Ip Man) juga bergantian memerankan sosok ahli beladiri yang pernah menjadi guru dari Bruce Lee ini.

Meskipun ada 4 aktor yang pernah memerankan Ip Man, Donnie Yen dianggap sebagai aktor yang paling pas memerankan Master Yip.

Ini tak lepas dari kontribusi Donnie Yen di 3 film Ip Man, sehingga dirinya seolah identik dengan Master Yip itu sendiri.

Tiga tahun setelah rilis film Ip Man 3, Donnie Yen kembali memerankan Master Yip di film Ip Man 4: The Finale.

Film ini merupakan sekuel terakhir dari semesta Ip Man, sekaligus laga terakhir Donnie Yen sebagai Ip Man.