Unggahan Member TWICE Tentang Keselamatan Nayeon dari Penguntit Buat Fans Khawatir, JYP Angkat Suara 

Unggahan Member TWICE Tentang Keselamatan Nayeon dari Penguntit Bikin Fans Khawatir, JYP Angkat Suara

Seorang member TWICE baru-baru ini memposting sebuah cerita di akun Instagram resmi grup tersebut yang mengisyaratkan penguntit Nayeon mengikuti mereka bahkan hingga ke dalam penerbangan mereka.

ONCE, sebutan untuk fans TWICE khawatir untuk Nayeon dan juga semua keselamatan TWICE setelah melihat upaya penguntit akan mengikuti Nayeon.

Dilansir dari Koreaboo, Rabu (1/1/2020), sementara meskipun saat ini story itu dengan cepat dihapus dari akun Instagram TWICE, penggemar percaya cerita itu diarahkan pada penguntit Nayeon, yang dikenal sebagai Yosh.

Unggahan satu diantara member TWICE (Koreaboo)

"Silahkan pulang.

Tolong hentikan.

Saya mohon padamu,"tulis caption dalam story instagram tersebut

Sebuah jendela pesawat dapat dilihat dalam unggahan Instagram TWICE, yang membuat para penggemar percaya bahwa Yosh mengikuti mereka dalam penerbangan mereka saat akan kembali ke Korea dari Jepang.