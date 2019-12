Tim Gabungan Temukan Barang-barang tak Layak Edar Saat Gelar Sidak di Mempawah

MEMPAWAH - Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Polres Mempawah kembali temukan sejumlah makanan yang tak memiliki izin edar, saat Melakukan sidak mendadak terkait stok dan harga sembilan bahan pokok di sejumlah tokoh di kawasan pasar Jungkat, Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, Senin (30/12).

Pengecekan barang ini terdiri dari Satreskrim Polres Mempawah, Disperindagnaker Mempawah dan Dinas Kesehatan Mempawah.

"Sebanyak seratusan, makanan yang ditemukan tanpa memiliki surat izin edar di 2 tokoh, di kawasan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Di toko seroja 3, di temukan Citrun zuur merk Onta dengan registrasi SP, Sp merk Mangga , VX merk Onta dengan registrasi SP,Spekuk merk Mangga. Sedangkan di toko sederhana di temukan Bicarbonat merk Mangga,Baking powder merk Mangga, TBM merk Mangga, Tepung susu merk Mangga , Coklat pukis merk Mangga, Rainbow merk Mangga tanpa registrasi," ujar Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP Sutrisno

Menurutnya, sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, para pemilik toko dimintai tanda tangan surat pernyataan yang intinya tidak akan menjual bahan tambahan makanan itu kembali.

"Jadi, kita minta mereka untuk membuat surat pernyataan, agar tak menjual produk itu kembali," lanjut Sutrisno.

Pengecekan tersebut, juga menyasar terhadap harga-harga sembilan bahan pokok di sejumlah pasar di Jungkat, menjelang malam pergantian tahun baru, yang diakuinnya mengalami kenaiakan.

"Ada sejumlah barang yang mengalami kenaikan, seperti gula pasir mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per kilogram, minyak goreng curah mengalami kenaikan harga sebesar Rp 1.500 per kilogram, bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp 5.000 per kilogram, dan daging ayam broiler mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 per kilogram," tuturnya.

Dari hasil pengecekan tersebut, stok sembilan bahan pokok di Mempawah, diakuinya masih aman dan berlangsung secara aman dan terkendali.

Kabid Perdagangan di Disperindaknaket Mempawah, Elly kusumayati mengatakan dari hasil sidak pasar di kawasan jungkat.

Stok barang masih aman, namun diakuinya ada beberapa sembako dan daging ayam yang mengalami kenaikan.