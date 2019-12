Tak Gelar Perayaan Tahun Baru, Sultan Pontianak Dukung Kebijakan Wali Kota

PONTIANAK - Sultan Pontianak Sy Melvin Alkadrie mendukung kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tidak menggelar perayaan atau hiburan rakyat dalam menyambut malam pergantian baru masehi.

"Saya sangat mendukung kebijakan Wali Kota yang tidak menggelar perayaan apapun pada malam pergantian tahun baru. Langkah tersebut sangat baik sehingga mengurangi dampak negatif yang mungkin bisa terjadi," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin (30/12/2019)

Ia juga menambahkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Wali Kota Pontianak tersebut juga didukung oleh sejumlah habaib dan para ulama di Kota Pontianak, sebab pesta dan perayaan hiburan yang bersifat hedonisme akan menimbulkan efek-efek negatif

"Akan lebih baik jika pada momen pergantian tahun baru diisi dengan hal-hal yang positif seperti melakukan refleksi dan introspeksi diri agar di tahun depan semakin lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan tentu akan sangat menyejukkan jika momen pergantian baru diisi dengan doa dan sholawat bersama. Sehingga Kota Pontianak tetap menjadi kota yang selalu menjunjng tinggi nilai-nilai religius.

Rayakan Tahun Baru di Hotel

Malam pergantian tahun akan segera tiba. Beberapa hotel di Kota Pontianak sudah menyiapkan program dan promo menarik guna menarik minat masyarakat merayakan pergantian tahun di hotel tersebut.

Seperti Mercure Pontianak City Center yang menyambut tahun baru 2020 dengan mengusung tema keluarga dan berkonsep Djoe-Manji Welcome to The Party.

Pihak hotel Mercure juga menyediakan KidsZone untuk keluarga yang membawa anak mereka di area bermain yang terpisah.

PR Mercure-Ibis Pontianak, Siska menjelaskan dengan paket dinner seharga Rp 250 ribu per pax sudah bisa merayakan pergantian tahun di hotel Mercure Pontianak.

"Jika pasangan yang membawa anak-anak maka untuk anak Rp 100 ribu. Sementara untuk paket one night stay Rp 1,2 juta mendapatkan paket dinner untuk 2 orang serta satu kamar inap superior,” jelas Siska.