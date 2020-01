Rayakan Malam Tahun Baru, Mercure dan Ibis Siapkan Acara Spesial

PONTIANAK - Malam pergantian tahun akan segera tiba. Beberapa hotel di Kota Pontianak sudah menyiapkan program dan promo menarik guna menarik minat masyarakat merayakan pergantian tahun di hotel tersebut.

Seperti Mercure Pontianak City Center yang menyambut tahun baru 2020 dengan mengusung tema keluarga dan berkonsep Djoe-Manji Welcome to The Party.

Pihak hotel Mercure juga menyediakan KidsZone untuk keluarga yang membawa anak mereka di area bermain yang terpisah.

PR Mercure-Ibis Pontianak, Siska menjelaskan dengan harga tiket masuk Rp 250 ribu per orang sudah bisa merayakan pergantian tahun di hotel Mercure Pontianak. Open gate mulai dari jam 19.00 WIB.

"Jika pasangan yang membawa anak-anak maka untuk anak Rp 100 ribu, paket one night stay Rp 1,2 juta mendapatkan tiket untuk 2 orang serta satu kamar inap superior,” jelas Siska.

Dengan tiket yang ditawarkan pengunjung mendapatkan undian doorprize dan makan sepuasnya, doorprize yang ditawarkan adalah voucher menginap di Hotel Accor (Mercure Bali Nusa Indah dan Ibisz di Jakarta)

Untuk kulinernya Mercure menyediakan menu buffet dinner dan varian barbaque.

"Untuk reservasi kita sampai sekarang udah 50 persenan lebih, nanti kemungkan sisanya habis di On The Spot," ujarnya.

Rangkaian event Tahun Baru dengan tema Djoe-Manji ini ditargetkan 200 orang lebih akan memadati Mercure Pontianak, event pergantian tahun di Mercure sendiri akan selenggarakan di Outside Pool lantai dasar dan akan dimeriahkan cosplay tokoh di film Jumanji, modern dance, live band, Dj performence dengan acara puncak fireworks.

Sementara itu di Hotel Ibis Pontianak City Center bakal ada Celebrity Night.