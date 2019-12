Isyana Sarasvati Dilamar Sang Kekasih, Fiersa Besari Sebut Hari Patah Hati Nasional Kedua

Kabar bahagia datang dari penyanyi Isyana Sarasvati.

Pelantun "Tetap Dalam Jiwa" itu dikabarkan menggelar acara lamaran hari ini, Minggu (29/12/2019).

Informasi itu disampaikan oleh akun Instagram resmi marketplace pernikahan The Bride Story, @thebridestory.

"@isyanasarasvati terlihat manis di acara lamarannya hari ini dalam balutan kebaya warna peach hasil karya Winny F Adam!" tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Minggu siang.

Bride Story juga mengunggah foto Isyana dibalut kebaya peach sambil memegang buket bunga.

Ia berpose dengan latar kain putih dengan mata tertutup dan kepala menengadah ke atas.

Dari unggahan Bride Story itu terungkap pula nama calon suami Isyana.

"Selamat kepada Isyana & Rayhan, semoga lancar sampai hari H. Stay tuned with us as we are going to share more beautiful pictures from their engagement!" tulis akun tersebut.

Namun, saat Kompas.com mencoba menghubungi pihak Isyana, hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai kebenaran kabar tersebut.