UPDATE Klasemen Liga Inggris Jelang Boxing Day 2019 - Liverpool Tancap Gas, Chelsea Kejar Man City 

LIGA INGGRIS - Menarik untuk melihat Update Klasemen Liga Inggris jelang Boxing Day yang akan berlangsung tiga hari seusai Natal, 26-28 Desember 2019.

Apalagi, tim pemuncak klasemen sementara, Liverpool akan bertandang ke markas sang runner-up, Leicester City.

Pertandingan Leicester City vs Liverpool akan berlangsung, pada Jumat (27/12/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Kedua tim kini terpaut 10 angka dengan Liverpool masih memiliki cadangan satu pertandingan sisa.

Tentu Liverpool punya motivasi besar setelah berhasil mengawinkan gelar juara Piala Champions Eropa dan Piala Dunia Antarklub 2019.

Selain itu, skuad Juergen Klopp juga juga ingin tancap gas bisa menjadi juara Liga Inggris setelah terakhir kali menjadi juara pada 1990.

Klasemen Sementara Liga Inggris 2019/2020 bisa di lihat di bagian akhir berita ini.

• BOXING DAY Liga Inggris Setiap Natal, Sejarah dan Perkembangannya Saat Ini | Jadwal Boxing Day 2019

Pada Boxing Day tahun ini, sebanyak sembilan pertandingan akan berlangsung pada Kamis (26/12/2019) hingga Jumat (27/12/2019) dini hari.

Pada Kamis malam akan berlangsung tujuh laga dengan partai pembuka antaraTottenham vs Brighton, pada pukul 19.30 WIB.

Sisanya, kick-of akan berlangsung pukul 22.00 WIB, di antaranya Aston Villa vs Norwich, Bournemouth vs Arsenal dan Chelsea vs Southampton.