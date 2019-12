BTS Kuasai Billboard Social 50 Sepanjang 2019, Bayangi Rekor Justin Bieber dengan 158 Kali di Puncak

BTS telah menghabiskan seluruh tahun 2019 dengan berada di puncak di bagan 50 Sosial Billboard!

Pada 24 Desember, Billboard merilis grafiknya untuk minggu yang berakhir pada 28 Desember, minggu grafik terakhir untuk 2019.

Sekali lagi, BTS meraih No. 1 tempat di grafik 50 Sosial.

Dilansir dari Soompi, Billboard Social 50 memeringkat artis berdasarkan data dari perusahaan analitik musik Next Big Sound, dan menunjukkan artis paling populer di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Wikipedia, dan Tumblr.

Ini menentukan peringkat melalui kombinasi penambahan teman / penggemar / pengikut mingguan dengan tampilan dan keterlibatan halaman artis.

• BTS, EXO & MAMAMOO Teratas Deretan Grup Idol K-Pop Terpopuler Bulan Desember Ini, Cek Idola Kamu!

BTS telah berada di posisi pertama di chart Social 50 sejak 29 Juli 2017, dan mereka terus membuat rekor baru untuk periode waktu berturut-turut terpanjang di No. 1

Setelah menghabiskan setiap minggu di 2018 di No. 1, mereka juga mencapai prestasi pada 2019.

BTS adalah artis dengan jumlah minggu tertinggi kedua di tangga sosial 50, karena Justin Bieber menempati posisi pertama 163 kali secara non-berturut-turut.

BTS sekarang berada di 158 minggu non-berturut-turut di No. 1, dan mereka menghabiskan 167 minggu pada grafik secara keseluruhan.

Di atas tangga lagu Billboard 200, yang menempati peringkat album paling populer di Amerika Serikat, "Love Yourself: Answer" BTS masuk kembali di No. 170, memperpanjang rekornya untuk waktu terlama di tangga lagu oleh artis Korea (sekarang 54 minggu).

"Map of the Soul: Persona” juga kembali untuk mengambil No. 178 spot (30 minggu).

BTS akan mengakhiri tahun ini dengan pertunjukan di akhir tahun Korea menunjukkan SBS Gayo Daejeon pada 25 Desember dan KBS Song Festival pada 27 Desember.

Penggemar juga akan mendapatkan cincin di Tahun Baru dengan BTS saat mereka tampil di Tahun Baru Amerika yang terkenal itu. acara "Malam Tahun Baru Dick Clark Dengan Ryan Seacrest 2020."