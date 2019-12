KUMPULAN Kutipan Natal 2019 dari Tokoh Dunia Berbahasa Inggris & Artinya yang Menginspirasi

Hari Raya Natal 2019 akhirnya tiba.

Biarkan kutipan Natal ini mengingatkan Anda tentang kedamaian dan kegembiraan yang dialami dunia pada hari yang sangat istimewa ini.

Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Natal adalah waktu untuk perayaan, lampu, pemberian, kebaikan, kemurahan hati, dan cinta.

Sebarkan pesan kegembiraan, cinta, dan kedamaian dengan kutipan ini.

Berikut ini kutipan-kutipan Natal dalam bahasa Inggris dari tokoh-tokoh terkenal dunia yang bisa menginspirasi perayaan Natal 2019 yang juga cocok untuk status whatsapp (WA) dan medis sosial (medsos), kartu Natal atau pesan email.

1. Peace on earth will come to stay, when we live Christmas every day. - Helen Steiner Rice -

Damai di bumi akan datang untuk tinggal, ketika kita merayakan Natal setiap hari. - Helen Steiner Rice -

2. What is Christmas? It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. It is a fervent wish that every cup may overflow with blessings rich and eternal, and that every path may lead to peace. - Agnes M. Pharo -