BOXING Day Liga Inggris Natal 2019 | Leicester City Vs Liverpool, Peluang Manchester United Bangkit

LIGA INGGRIS - Boxing Day adalah satu di antara hari istimewa di Inggris, merujuk pada tanggal 26 Desember.

Demikian halnya dengan di Liga Primer Inggris, laga Boxing Day jadi satu di antara pertandingan istimewa.

Boxing Day 2019 yang akan berlangsung tiga hari seusai Natal, 26-28 Desember 2019.

Seperti sebelum-sebelumnya, pertandingan kali ini berpotensi akan menghadirkan berbagai duel seru dari tim papan atas di Liga Inggris.

Sebanyak sembilan pertandingan akan berlangsung pada Kamis (26/12/2019) hingga Jumat (27/12/2019) dini hari.

Satu di antara laga seru yang berpotensi terjadi di laga ini yakni adalah duel Liecester City Vs Liverpool.

Hasil dari pertandingan itu tentu akn menentukan peta persaingan menuju gelar juara musim ini.

Momen Boxing Day juga akan jadi saat spesial bagi Manchester United untuk bangkit kembali setelah di pekan ke 18 kalah dari tim juru kunci Watford dua gol tanpa balas.

Pada Kamis malam akan berlangsung tujuh laga dengan partai pembuka antaraTottenham vs Brighton, pada pukul 19.30 WIB.

Sisanya, kick-of akan berlangsung pukul 22.00 WIB, di antaranya Aston Villa vs Norwich, Bournemouth vs Arsenal dan Chelsea vs Southampton.