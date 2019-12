Soal Kepala Daerah Kurangi Perjalanan ke Luar Negeri, Jarot: Semua Tergantung Gubernur

SINTANG - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta seluruh kepala daerah membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, jika tidak ada manfaatnya untuk pembangunan daerah. Wali kota Pontianak dua periode ini juga mengajak seluruh kepala daerah itu serius dalam membangun Kalbar ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Sintang Jarot Winarno sepakat dengan Gubernur jika perjalanan ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan, sebaiknya dilarang.

Namun, apabila ke luar negeri untuk urusan penting dan diundang langsung menjadi pemateri, Gubernur tidak bisa melarang.

“Kalau untuk jalan-jalan, ya memang sebaiknya jangan lagi dikurangi, kalau bisa dilarang saja, kalau perginya untuk jalan-jalan doang. Soal keinginan agar kepada daerah membatasi perjalanan ke luar negeri, Gubernur tidak bisa melarang karena itu aturan perjalanan kepala derah ke luar negeri memang sangat ketat. Harus ada izin ke kemendagri, kemudian sekretariat negara, itu tidak gampang dapatnya,” kata Jarot kepada Tribun Pontianak, Minggu (22/12/2019).

Jarot, termasuk kepala daerah yang sering diundang ke luar negeri menjadi pemateri. Total perjalanannya ke luar negeri dalam setahun terakhir, sudah enam kali.

Terakhir, Jarot diundang oleh Yayasan Solidaridad Network Asia sebagai pembicara pada kegiatan Conference of The Parties United Nations Framework Conventions on Climate Cange atau Paviliun COP-25 UNFCCC di Madrid, Spanyo pada 4-9 Desember lalu. Semua biaya dibebankan pada Proyek Kalfon (INDP).

Dari Madrid, Jarot langsung menghadiri pertemuan bersama United Planter Association of Southem India (UPASI) 13—16 Desember di Coonoor, India.

“Saya sering diundang panitia dibayarin oleh panitianya. Tidak mengganggu dana APBD. Kalau saya diundang dan dibiayai saya datang. Saya ndak pernah pakai dana APBD, serupiah pun, saya pembicara, saya dibayari,” jelas Jarot.

Selama ini kata Jarot, perjalanan dinas ke luar negeri sebagai pemateri berkaitan dengan Palm Oil dan pentingnya menjaga kawasan hutan. Apalagi Kabupaten Sintang merupakan inisiator Kabupaten Lestari.

Soal pembatasan kepala daerah perjalanan dinas ke luar negeri, menurut Jarot semuanya tergantung kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

“Tergantung gubernur aja, kalau orang mau berangkat terus dia pikir ini jalan jalan doang nih, gak usah kasih izin. Selama saya ( perjalanan dinas ke luar negeri) gubernur langsung yang meneruskan permohonan izin dari kemendagri. Surat resmi dari kemendagri diteruskan oleh gubernur ke saya. Bayangkan Pak gubernur langsung yang nyuruh saya berangkat,” kata Jarot.