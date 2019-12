Jadwal Boxing Day 2019 Liga Inggris Pekan 19 - Chelsea vs Southampton, Liverpool, Man Utd & Man City

LIGA INGGRIS - Liga Inggris akan menjalani jadwal Boxing Day 2019 yang akan berlangsung tiga hari seusai Natal, 26-28 Desember 2019.

Sebanyak sembilan pertandingan akan berlangsung pada Kamis (26/12/2019) hingga Jumat (27/12/2019) dini hari.

Pada Kamis malam akan berlangsung tujuh laga dengan partai pembuka antaraTottenham vs Brighton, pada pukul 19.30 WIB.

Sisanya, kick-of akan berlangsung pukul 22.00 WIB, di antaranya Aston Villa vs Norwich, Bournemouth vs Arsenal dan Chelsea vs Southampton.

Sedangkan, tiga pertandingan lainnya akan mempertemukan Crystal Palace vs West Ham, Everton vs Burnley serta Sheffield Utd vs Watford.

Pada Jumat (27/12/2019), dua pertandingan akan tersaji antara Manchester United vs Newcastle United pada pukul 00.30 WIB.

Sisanya, akan berlangsung pada pukul 03.00 WIB antara Leicester City versus Liverpool.

Pertandingan penutup pekan Boxing Day akan berlangsung antara Wolves vs Manchester City, pada Sabtu (28/12/2019) pukul 02.45 WIB.

Hasil & Klasemen Liga Inggris

Liga Inggris mementaskan beberapa laga pekan 18 pada Sabtu (22/12/2019) malam WIB dan Minggu (22/12/2019) dinihari WIB.

Ada tim yang memperoleh hasil positif, ada juga yang negatif.

Hasil dan klasemen terbaru bisa anda lihat di artikel ini.

Secara mengejutkan Arsenal hanya sanggup bermain imbang melawan Everton.

Kedua tim yang memiliki pelatih baru du sisa kompetisi musim ini mengakhiri laga tanpa mampu mencetak gol.