VIDEO: Dinner With Couple di Momen Christmas, Hotel Ibis Pontianak Sajikan Menu Berbeda

PONTIANAK - Momen spesial natal akan berlangsung beberapa hari lagi. Perayaan natal yang meriah juga diikuti oleh beberapa Hotel di Kota Pontianak.

Satu diantaranya ialah hotel Ibis Pontianak. Dengan menyemarakkan momen tersebut, Chef Ibis Pontianak, Muhammad Ismail juga ikut berpartisipasi dalam mengusung set menu Christmas yang dapat dinikmati oleh siapa saja.

"Tahun ini ada Christmas Eve Menu, kita sediakan set menu Christmas bagi siapa saja, terutama bagi pasangan yang ingin dinner dan membuat momen tersebut lebih berkesan. Alhamdulillah semuanya halal," sebutnya.

Adapun set menu tersebut ialah terdiri dari Appetizer, Soup, Main Course, dan Dessert.

• FOTO: Malam Kenal dan Pamit Kapolresta Pontianak di Hotel Ibis Pontianak

Appetizer yang disediakan ialah Russet Potato Salad with smoke Bacon bits. Ini adalah menu pembuka yang bisa kamu rasakan dengan sensasi berbeda dari biasanya. Paduan daging asap dan tambahan salad serta lime akan memberikan sesama berbeda di lidah kamu.

Selanjutnya, Soup.

Soup dengan paduan Light Creamy of Broccoli with nutmeg crouton. Menu ini ialah menu kedua sebagai soup dengan tekstur lembut dan Creamy dari paduan sayur brokoli.

Setelah itu, kamu akan menikmati main course nya. Main course nya terdiri dari chiken dan potato. Ialah ayam yang dipotong tengahnya lalu diberi kentang yang lembut. Akan sangat mengenyangkan bila kamu menikmatinya dengan momen santai dan asik. Oh ya, tidak lupa ditambah dengan sayuran matang yang dipanggang dengan butter.

• September Ini, Ibis Pontianak Hadirkan Menu Sadis

Dan terakhir ialah Dessert. Menu penutup ini dibuat dengan sangat klasik namun pas di lidah.

Dessert yang dipadukan dengan cake keju dan buah sangat memberikan sensasi nikmat di lidah sebagai hidangan penutup.

Untuk harganya, per couple hanya dienkan Rp 250 ribu per dua orang (couple) dan Rp 125 ribu untuk per orangnya. Nah, dengan harga tersebut kamu juga udah bisa mendapatkan gratis jus watermelon.

Menu tersebut tersedia mulai dari tanggal 24 sampai 25 Desember 2019. Yuk buruan ke Hotel Ibis.

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak