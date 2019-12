Cerita Farah Quinn Berkesempatan Ngobrol Bareng Barrack Obama hingga Diingatkan Paspampres

Farah Quinn baru-baru ini membagikan pengalaman berkesannya saat bertemu Barrack Obama.

Ya, juru masak kondang Farah Quinn berkesempatan berbincang dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama.

Saat itu, Farah sedang menghadiri sebuah acara di Singapura.

Melalui akun instagramnya, @farahquinnofficial, Farah mengunggah foto dirinya bersama Obama dan bercerita percakapan di antara mereka.

"This is my picture of the year! I was beyond star struck when I finally met Mr. President Barack Obama right before he went on stage at his event, “ In Conversation with President Barack Obama” in Singapore by #theGrowthFaculty,"tulisnya seperti dikutip, Minggu (22/12/2019).

"Ini adalah foto saya tahun ini! Saya sangat kagum ketika akhirnya saya bertemu dengan Presiden Barack Obama tepat sebelum dia naik ke panggung di acara itu, di acara Conversation with President Barack Obama” di Singapore by #theGrowthFaculty "ujarnya

"Kita sempat mengobrol sebentar tentang semua masakan Indonesia favorit beliau (disebutkan satu per satu dengan pengucapan bahasa yang sempurna)," lanjut Farah Quinn

Saking asiknya mengobrol masakan Indonesia, Farah sempat ditegur paspampres untuk segera mengakhiri obrolannya dengan Obama.

"Sampai beliau harus diingatkan sama paspampres kalau tidak bisa terlalu lama mengobrolnya karena sudah diburu waktu," ujarnya.

Farah Quinn juga mendapatkan satu kesempatan untuk berfoto bersama Obama, yang difoto oleh tim khusus.

Sebagai informasi, Barrack Obama pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Saat itu, Obama masih duduk di bangku sekolah dasar. Makanan favorit Obama adalah nasi goreng. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengobrol dengan Farah Quinn, Barrack Obama Diingatkan Paspampres"