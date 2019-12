Tahun Baru Kembali ke Era 80’an Bersama Hotel Kapuas Pontianak

PONTIANAK -Perayaan tahun baru sudah di depan mata, Hotel Kapuas kembali menyuguhkan perayaan pergantian tahun dengan tema yang berbeda.

Mengangkat kembali nuansa di era 80an, Hotel Kapuas Pontianak mengadakan acara Tahun Baru dengan tema “Back to 80's" yang dilengkapi dengan serangkaian acara yang menambah meriahnya perayaan pergantian tahun.

Bagi seluruh masyarakat Potianak, tidak perlu ragu lagi, karena Hotel Kapuas menyuguhkan berbagai macam hiburan dan kejutan bagi para pengunjung yang datang.

mulai dari iringan live music sepanjang malam, dilengkapi juga dengan DJ Performance dan juga dance yang menambah semaraknya perayaan tahun baru di Hotel Kapuas.

Tamu akan disuguhkan berbagai macam hiburan Iainnya seperti kuis dan juga games menarik yang sudah pastinya akan ada hadiah menanti bagi para pemenang. Terkait dengan tema yang disuguhkan, yaitu Back to 80’s, maka akan dipilih juga kandidat pemenang untuk “The Best Costume” beserta hadiah special menanti.

Dipenghujung acara, moment yang paling ditunggu adalah pelepasan kembang api yang juga akan dilakukan tepat pada pukul 00.00 yang akan dirayakan bersama-sama dengan seluruh pengunjung yang datang pada malam perayaan pergantian tahun nanti.

Dan tidak hanya itu saja, pasti anda akan bertanya-tanya, apakah ada menu speciaI atau makanan yang akan disediakan, sudah tentunya Hotel Kapuas kali ini akan memberikan yang terbaik untuk perayaan pergantian tahun. Akan ada buffet menu All you can eat dan juga Barbeque yang akan menemani sepanjang malam peyaraan nanti.

Sangat memanjakan para pengunjung yang datang dengan santapan yang beraneka ragam.

