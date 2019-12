Warga Terbantu Bazar Pangan Murah Toko Tani Indonesia Center

PONTIANAK - Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) mengadakan Gelar Pangan Murah atau Bazar Komoditi Pangan Strategis, 20-22 Desember 2019.

Sejak hari pertama pembukaan, ratusan warga sudah antre sejak Jumat (20/12/2019) pagi untuk membeli komoditas pangan yang dibanderol dengan harga murah.

Lia, ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Jl Apel Pontianak Barat rela pergi ke Bazar Pangan Murah tersebut, padahal jarak rumah dengan lokasi Bazar terbilang cukup jauh.

“Saya sudah dapat info beberapa hari lalu dan kebetulan anak saya sekolah dekat sini (kawasan Adisucipto), jadi sekalian belanja. Kalau menurut saya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga yang sangat butuh sembako dengan harga murah,” ujarnya sambil menenteng tas berisikan telur dan daging beku.

Menurutnya untuk harga telur yang dijual sangat murah yakni hanya Rp 1.300 per butir. Sementera di pasar rata-rata harga jual telur dari Rp 1.500 hingga Rp 1.800 per butir.

“Selain telur, saya beli daging beku di sini. Harganya sangat terjangkau. Untuk kualitas daging beku, saya tidak khawatir karena sangat terjamin. Saya senang pemerintah membuat kegiatan seperti ini, karena setiap moment mau hari raya selalu saja ada beberapa harga sembako yang naik di pasaran,” kata Lia.

Pengunjung lainnya, Ririn, tak kalah antusias. Di temui usai membeli gula pasir, ia berharap pemerintah membuat beberapa spot bazar murah di tempat lainnya.

“Kita pasti senanglah ada kegiatan seperti ini. Saya dapat infonya dari grup whats app yang banyak disebarkan. Makanya, pagi saya sudah datang. Saya beli gula dan beras. Untuk beras malah sangat murah sekali hanya Rp 8.800. Padahal di luar sana harga jual bisa sampai Rp 12 ribu per kg,” kata Ririn yang tinggal di Kawasan Adisucipto.



Di hari pertama pembukaanya, Jumat (20/12/2019), ratusan warga menyerbut stan TTIC tersebut.

Beragam produk pangan dijual dengan harga murah, di antaranya beras Rp 8.800 per Kg, gula pasir Rp 12 ribu per kg, minyak goreng Rp 10 ribu per kg, telur ayam 1.300 per butir, bawang merah Rp 28 ribu per kg, bawang putih 22 ribu per kg, cabai rawit Rp 25 ribu per kg dan daging beku Rp 78 ribu per kg.

Meski baru dibuka pukul 08.00 WIB, pada pukul 10.00 banyak produk pangan yang sudah laris manis. Seperti gula dan minyak goreng.

“Untuk hari ini sudah 15 dus atau sekitar 180 bungkus minyak goreng yang terjual. Masyarakat yang belum dapat jangan khawatir, karena besok dan hari Minggu kita tetap buka,” ujar satu di antara petugas stan.

