Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Natal, Toko Tani Indonesia Center Gelar Bazar Murah

PONTIANAK - Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) mengadakan Gelar Pangan Murah atau Bazar Komoditi Pangan Strategis.

Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari 20-22 Desember 2019 dan dipusatkan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar di Jl Adisucipto Pontianak. Pelaksanaan dari pukul 07.00-12.00 WIB.

Di hari pertama pembukaanya, Jumat (20/12/2019), ratusan warga menyerbut stan TTIC tersebut.

Beragam produk pangan dijual dengan harga murah, di antaranya beras Rp 8.800 per Kg, gula pasir Rp 12 ribu per kg, minyak goreng Rp 10 ribu per kg, telur ayam 1.300 per butir, bawang merah Rp 28 ribu per kg, bawang putih 22 ribu per kg, cabai rawit Rp 25 ribu per kg dan daging beku Rp 78 ribu per kg.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar Muhammad Munsif mengatakan kegiatan bazar merupakan rangkaian dari kegiatan pengamanan stabilitas pasokan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2019 dan Tahun Baru 2019 oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Menurutnya selain di Kalbar, kegiatan ini juga dilaksanakan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa tengah, Nusa Tenggara Timur, Malu, Bali dan Kalimantan Tengah.

“Ini kita lakukan untuk stabilitas harga pangan menjelang HBKN tersebut. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementetian RI dan Pemprov Kalbar dan dukungan Bulog serta swasta (PPAP) dan Gapoktan PUPM,” jelas Munsif.

Munsif mengharapkan Bazar Pangan Murah ini memberikan manfaat dan membantu masyarakat m dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 serta mendapatkan pangan tersebut dalam harga yang terkendali.

Sementara untuk komoditas beras sendiri merupakan hasil produksi gapoktan sendiri.

"Gapoktan sekarang kita minta untuk membeli gabah dari petani anggotanya saat panen. Lalu diolah menjadi beras dan dijual di Toko Tani Indonesia yang ada di setiap Gapoktan. Masyarakat bisa membeli beras dengan harga murah di situ," paparnya.

Saat ini, kata dia, sudah ada puluhan Gapoktan yang memiliki toko tani. Mereka tersebar di berbagai kabupaten di Kalbar. Untuk beras, setiap Gapoktan ditargetkan memproduksi beras sebanyak 50 ton per tahun. Mereka diberi bantuan berupa subsidi harga.

Program bazaar ini, kata dia, bertujuan untuk mengendalikan inflasi dari harga pangan. Terutama di tengah permintaan tinggi jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini. "Toko tani ini untuk memutus rantai distribusi, sehingga harga yang sampai ke masyarakat tidak tinggi. Ujungnya harga bahan pokok bisa stabil," ujarnya.

