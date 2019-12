Daftar Lengkap Pemenang Korea First Brand Awards 2020, BTS hingga Oh My Girl

Daftar Lengkap Pemenang Korea First Brand Awards 2020, BTS hingga Oh My Girl



Menandai ulang tahunnya yang ke-18, Korea First Brand Awards mengadakan acara penghargaan 2020 mereka pada 17 Desember di hotel Conrad Seoul.

Setiap tahun survei konsumen nasional dilakukan, dan menerima pengakuan teratas.

Berbagai bintang, aktor, penghibur, dan lebih banyak lagi pada acara penghargaan tahunan.

• Inilah Alasan Mengapa RM BTS Disebut Leader Idol K-Pop Terbaik, Sosok Ini Beberkan Pesona Namjoon

Dilansir dari Soompi, untuk daftar pemenang Penghargaan Brand Pertama Korea 2020 di bawah ini:

Idola Wanita: Oh My Girl

Idola Pria: BTS

Artis Solo Wanita: Hwasa MAMAMOO

Artis Laki-Laki Solo: Ha Sung Woon HOTSHOT

Vokalis Pria: Chen EXO

Artis Wanita pendatang baru: ITZY