Ramalan Zodiak Sepanjang Desember 2019, Bawa Peluang Baru Bagi Banyak Zodiak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki awal Desember, banyak zodiak perlu berefleksi kembali tentang banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2019 ini.

Tenang, refleksi itu nggak selalu berarti buruk, lho.

Ada berbagai peristiwa membahagiakan atau pencapaian kecil yang jika diingat kembali akan membuat kita lebih semangat menghabiskan sisa akhir tahun dan bersiap untuk menyongsong tahun baru 2020.

Yuk tengok ramalan zodiak bulan Desember ini yang membawa berbagai peluang baru bagi banyak zodiak berikut ini!

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Tantangan dalam pekerjaan yang membuat lelah Anda tahun ini akan menjadi pelajaran berharga di tahun 2020 kelak.

Ambil saja yang membuat Anda punya kemampuan baru dan buang yang buruk-buruk.

Percaya deh, Aries paling tahu apa yang dia mau dan paling suka tantangan baru!

2. Taurus (21 April – 20 Mei)

Perempuan Taurus adalah sosok yang setia, baik kepada sahabat atau pasangan.

Namun hal ini sebenarnya cukup menguras energi Anda tahun ini.

Jelang akhir tahun ini, ada baiknya Anda liburan sejenak untuk me time dan memikirkan peluang baru yang mendekat, baik dari segi karier maupun asmara.

3. Gemini (21 Mei – 21 Juni)

Secara keseluruhan, tahun 2019 adalah tahun pembuktian bagi Gemini.

Dedikasi, sumbangan ide, dan kerja keras sepanjang tahun 2019 ini mungkin masih terasa kurang memuaskan, tetapi menjelang pergantian tahun ini dukungan dari pasangan akan membuat Anda makin semangat mengejar target tahun depan. Semangat!

4. Cancer (22 Juni – 22 Juli)

Meski lambang zodiaknya adalah kepiting, Cancer sebenarnya orang yang sensitif dan gampang panik.

Tenang, tahun 2019 yang banyak makan hati dan bikin baper ini akan segera berakhir.

Jelang tahun 2020 ini Anda akan menemukan ketenangan batin dan kepastian dalam hal yang sudah lama bikin bimbang sehingga Anda lebih kalem menyongsong tahun baru.

• Bulan Keberuntungan Masing-masing Zodiak di Tahun 2020, Nasib Buruk Virgo akan Hilang di Bulan Juli

5. Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Rasa penasaran dan kemauannya yang tinggi, membuat sosok Leo masuk dalam golongan zodiak paling keras kepala.

Sayang, tahun 2019 jadi tahun yang cukup menguji Leo agar lebih berkepala dingin menghadapi masalah.

Untungnya dukungan dari orang-orang terdekat selalu bikin adem bagi Leo.

Psst… siap-siap menanti kejutan indah di tahun depan, ya!

6. Virgo (23 Agustus – 22 September)

Dalam hal karier, Anda yang berzodiak Virgo merupakan sosok yang bersemangat tinggi mengejar passion.

Berjalan cukup mulus, tahun 2019 ini pun membuat Anda mantap dengan minat saat ini.

Minggu ini saatnya siap-siap menyusun rencana dan target tahun depan, nih!

7. Libra (23 September – 22 Oktober)

Libra nggak posesif dan memberi ruang bagi pasangan untuk me time, supaya dirinya juga bisa me time atau quality time bareng sahabat.

Namun sepertinya minggu ini waktunya Libra meluangkan waktu lebih nih untuk pasangan.

Sementara bagi Libra yang single, jangan lupa istirahat cukup, ya.

Kejar target boleh tapi jangan sampai sakit!

• Resolusi 12 Zodiak Dari Cinta Hingga Karir, Cancer: Harus Lebih Peka, Scorpio: Perbaiki Diri

8. Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Memasuki awal Desember akan ada kejutan manis untuk Scorpio, yang meski tampak kecil di mata orang lain, hal ini jadi berarti bagi Scorpio.

Kuncinya, syukuri kebahagiaan kecil yang ada sehingga Anda jadi lebih bijak menghadapi tantangan hidup, dan bersiaplah mengarungi ombak kehidupan dengan lebih luwes dan fokus.

9. Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sagitarius adalah orang dengan optimisme sejati yang selalu percaya dengan kemampuannya untuk mengatasi masalah.

Jika Anda mulai kehilangan harapan dengan hubungan saat ini, yakinlah bahwa cinta itu bisa menaklukkan banyak hal termasuk yang sedang Anda hadapi saat ini.

10. Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Karakter yang paling menonjol dari zodiak ini adalah disiplin dan pekerja keras, dan tahun 2019 adalah tahun yang membawa keberhasilan bagi pemilik zodiak ini.

Meski demikian, jadikan prestasi dan pencapaian baru di tahun ini tersebut sebagai pengingat bahwa diperlukan team work dan kondisi yang mendukung, agar Anda nggak patah hati ketika menghadapi perubahan situasi di awal tahun nanti.

Don't be too hard to yourself!

11. Aquarius (20 Januari – 28 Februari)

Ramah, setia, dan punya kepribadian yang genuine atau bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal membuat Aquarius menuai banyak kemenanangan di tahun 2019 ini.

Meski kelihatannya anteng-anteng saja, Anda pun tahu persis semua itu tidak dicapai karena keberuntungan belaka.

Persiapkan mental dan fisik Anda menghadapi tahun baru dengan mindset yang lebih kokoh dan buka pikiran diri dengan wawasan baru ya!



12. Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Tahun 2019 cukup membuat pemilik zodiak berlambang ikan ini kalang kabut.

Arus deras dari berbagai arah pun sempat membuat si ikan bingung dan hilang arah.

Namun itu bulan-bulan lalu.

Memasuki ahir tahun 2019 ini Pisces akan lebih kuat dan siap berenang di aliran yang dipilihnya dengan mantap.

Only the dead fish follows the 'stream', right?

Itulah tadi ramalan zodiak terbaru Bulan Desember 2019 untuk semua zodiak, dari Aries sampai Pisces.

Semoga semua yang dicita-citakan bisa menemukan jalan terbaiknya, ya. Good luck! (*/womantalk.com)