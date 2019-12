Hasil Liga 1 Persija Vs Persebaya Update | Osvaldo Haay Gol Cepat, Diogo Campos Hancurkan Tuan Rumah

LIVE Hasil Persija Vs Persebaya Liga 1 | Osvaldo Haay, David da Silva & Marko Simic Adu Tajam

LIGA 1 - Osvaldo Haay membawa ketajamannya usai jadi Top Skor Timnas Indonesia di ajang SEA Games Filipina 2019 saat meladeni Persija Jakarta dalam lanjutan Shopee Liga 1 2019 pekan ke 33, Selasa (17/12/2019).

Pesepakbola berdarah Papua itu, menjadi pemain pertama yang mencatatkan namanya di papan skor dalam duel big match Persija Jakarta Vs Persebaya Surabaya yang mulai kick off sejak 18.30 WIB itu.

Perjalan baru berjalan delapan menit saat Osvaldo Haay berhasil menjebol gawang Persija Jakarta yang dikawal kiper langganan Timnas Senior, Andritany Ardhiyasa.

Gol itu terjadi setelah Osvaldo Haay memanfaatkan akselerasi David da Silva.

David da Silva sendirian menembus pertahanan Persija Jakarta dengan akselerasi nya yang tak terkejar pemain bertahan lawan.

Saat tinggal berhadapan one by one dengan kiper, David da Silva mengoper ke sisi kiri.

Osvaldo Haay yang berdiri tak terkawal mudah saja menaklukkan Andritany Ardhiyasa dan mengubah skor menjadi 0-1.

Gol ini membuat tim tuan rumah yang berjuluk Macan Kemayoran itu tertinggal satu gol dari tim tamu Persebaya Surabaya.

Petaka bagi Macan Kemayoran kembali bertambah, manakala kombinasi apik tiga pemain Persebaya Surabaya membuat kiper Persija Jakarta kembali memungut bola dari gawang.

Umpan crossing panjang yang dilepaskan pemain Persebaya Surabaya bernomor punggung 22, menemui Osvaldo Haay yang berdiri bebas di muka gawang.

