Jadwal Liga Champion 16 Besar! Real Madrid Vs Man City, Chelsea Vs Bayern hingga Napoli Vs Barcelona

Jadwal 16 Besar Liga Champion! Real Madrid Vs Man City, Chelsea Vs Bayern hingga Napoli Vs Barcelona.

LIGA CHAMPIONS - Drawing babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 tuntas digelar, Senin (16/12/2019) malam WIB.

Sejumlah laga big match terjadi, mulai dari Real Madrid Vs Machester City, Chelsea Vs Bayern Munchen, Napoli Vs Barcelona hingga Lyon Vs Juventus.

Adapun sang jawara bertahan musim lalu Liverpool menghadapi Atletico Madrid.

Di babak 16 besar, tim penghuni runner up klasemen akhir pada fase grup babak 32 lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah.

Setelah itu, pada jadwal berikutnya para juara grup gantian menjadi tuan rumah.

Berikut Jadwal Lengkap Liga Champions 2019-2020, Babak 16 Besar:

* 19.02. 03:00 Atalanta Vs Valencia

* 19.02. 03:00 Atl. Madrid Vs Liverpool

* 19.02. 03:00 Chelsea Vs Bayern Munich

* 19.02. 03:00 Dortmund Vs Paris SG