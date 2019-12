DAFTAR Tim Lolos Babak 16 Besar Liga 3 2019, Persijap dan Persibas Puncaki Klasemen Babak 32 Besar. 

LIGA 3 - Persibas Banyumas dan Persijap Jepara memastikan diri lolos babak 16 besar Liga 3 Indonesia 2019.

Kedua tim ini lolos berkat dua kemenangan beruntun di fase grup babak 32 besar.

Persibas Banyumas pun memuncaki klasemen sementara Grup C dengan poin sempurna enam.

Kemudian Persijap Jepara kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan poin enam.

Dengan menyisakan satu laga fase grup yang dihelat bersamaan, Senin (16/12/2019) ini, baik Persijap dan Persibas jika pun kalah, tetap melaju ke 16 besar.

Lolosnya dua tim tersebut, maka dua tim lain dipastikan gagal ke babak 16 besar yakni Persitas Tasikmalaya (grup C) dan PS Mamuju Utara (grup E).

Sedangkan sebanyak 28 tim lainnya menentukan nasibnya, Senin (16/12/2019) sore ini, apakah berhasil lolos ke babak 16 besar atau tersingkir.

Berikut Jadwal dan Klasemen Sementara Grup A-Grup H Babak 32 Besar Liga 3 Indonesia:

Grup A (Stadion Tumpal Sinaga)

* 15:30 WIB Persikota Tangerang Vs PS AS Abadi

* 15:30 WIB Karo United Vs Tornado FC Pekanbaru

Grup B (Stadion H. Agus Salim)