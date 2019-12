NCT Dream Tampil Energik Hibur Penggemar di Indonesia, Haechan: NCTZen Mantul

Boyband asal Korea Selatan, NCT Dream berhasil menghibur ribuan penggemar dalam acara HUT TRANSMEDIA ke 18 yang digelar di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2019).

Dalam acara itu, grup asuhan SM Entertainment tersebut berhasil menghibur ribuan penggemarnya, NCTZen lewat beberapa lagu yang mereka nyanyikan di atas panggung, seperti GO, The First and Last, We Go Up, Stronger, dan BOOM.

Boyband asal Korea Selatan, NCT Dream, kembali menyapa penggemarnya di Indonesia untuk kali kedua.

Kemunculan Haechan, Jeno, Jaemin, Renjun, Jisung, Chenle mengenakan kostum bernuansa merah marun langsung memecahkan sorak sorai penggemar mereka, NCTZen.

NCT Dream menjadi salah satu penampil dalam acara HUT Trans Media bertajuk Boom 18

Mereka langsung tampil energik membawakan lagu "Go".

Semua penonton pun menggoyangkan lighstick seirama dengan musik.

Beberapa dari mereka berteriak memanggil nama personel.

Suasana semakin memuncak ketika Jeno menguasai panggung dengan solo rapnya.