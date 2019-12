Kembali Nakhodai INKAI Pontianak, Herlan Hutagaol Fokus Bina Atlet Muda Berbakat

PONTIANAK - Herlan Hutagaol kembali menahkodai INKAI Kota Pontianak usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Kota (Muskot) INKAI Pontianak yang berlangsung di Pontianak, Sabtu (14/12/2019)

Hadir dalam Muskot jajaran Pengurus Provinsi INKAI Kalbar dan FORKI Kota Pontianak serta ranting INKAI Pontianak.

Ketua INKAI Pontianak, terpilih Herlan Hutagaol mengucapkan terimakasih atas kepercayaan untuk kembali menahkodai INKAI Pontianak.

Ia mengungkapkan beberapa sasaran dan program yang akan ditargetkan pada periode kedua masa jabatanya untuk mewujudkan INKAI yang berprestasi.

Hal ini dimulai dengan komitmen untuk melahirkan atlet -atlet muda berbakat.

"Kami akan fokus menyiapkan calon atlet berumur 20 tahun untuk atlet PON," ungkapnya kepada Tribun Minggu (15/12/2019)

Kemudian INKAI Pontianak juga akan fokus melakukan regenerasi pelatih-pelatih agar dapat mendukung rencana jangka panjang INKAI go to the world.

"Salah satu cara untuk mendukung itu, kedepannya akan lebih banyak meningkatkan frekuensi pertandingan antar ranting se kota Pontianak," ujarnya

Pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada generasi milenial di kepengurusan untuk menjadi regenerasi ke depan.

"Ya kita akan sisipkan orang-orang muda sebagai regenerasi ," ujarnya