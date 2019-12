HASIL Manchester United Vs Everton Liga Inggris | Skuad Ole Dominan, Malah Kebobolan Gol Bunuh Diri

Live Streaming Manchester United Vs Everton Liga Inggris, Ole Solskjaer Andalkan Jebolan Akademi

LIGA INGGRIS - Manchester United tampil mendominasi dalam meladeni Everton di pekan ke 17 Liga Primer Inggris 2019/2020, Minggu (15/12/2019) malam.

Bermain di markas sendiri, Old Trafford Stadium, The Red Devils (julukan Manchester United) mendominasi jalannya pertandingan yang dimulai kick off sejak pukul 21.00 WIB tersebut.

Catatan statistik yang dirangkum Soccer24, skuad asuha Ole Gunnar Solskjaer itu menguasai bola hingga 63 persen berbanding hanya 37 milik Everton.

Manchester United juga unggul dalam jumlah overan, berbanding milik Everton.

• Live Streaming Manchester United Vs Everton Liga Inggris, Rekor Istimewa Kiprah Jebolan Akademi

Namun soal agresifitas dan efektifitas memanfaatkan peluang, Everton justru lebih baik dari Manchester United.

The Toffees (julukan Everton), yang hanya melepaskan lima tembakan di mana dua di antaranya mengarah ke gawang, berhasil mengubahnya menjadi gol.

Sementara Manchester United yang berhasil mendapatkan 9 kali percobaan di mana hanya ada dua yang mengarah ke gawang.

Penyelesaian akhir yang buruk dari sejumlah peluang itu juga membuat tak ada satupun yang berbuah menjadi gol.

Statistik pertandingan Manchester United Vs Everton Babak pertama, Minggu (15/12/2019) (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/SOCCER24/kolase)

Hasil inipun membuat Manchester United yang tak lain tuan rumah di laga ini, sementara tertinggal dari tim tamu Everton.

Masih ada babak ke dua yang bisa dimainkan, sehingga hasil akhir pertandingan relatif terbuka untuk kedua tim.