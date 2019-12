'Christmas Delight' Menu Spesial Mercure Pontianak City Center di Hari Natal

Set komplit menu dinner “Christmas delight” yang dimulai dari Hidangan pembuka, Sup, Hidangan Utama dan Penutup,

PONTIANAK - Semarak kemeriahan hari raya natal dan Tahun baru sudah mulai terasa di berbagai hotel di daerah Pontianak.

Satu diantaranya, kemeriahan tampak pada hotel berbintang 4 yang terletak di Jalan Ayani No 91 Pontianak yaitu Hotel Mercure Pontianak city center.

Dalam rangka menyambut kemeriahan hari raya natal dan Tahun baru, Mercure Pontianak city center siap menghadirkan menu spesial ala western di hari spesial natal ini.

“Akan ada set komplit menu dinner “Christmas delight” yang dimulai dari Hidangan pembuka, Sup, Hidangan Utama dan Penutup,” Jelas Syarofallah Asst Food & Beverage Manager.

Set menu dimulai dari Mix Fruits Orange Meclune greens Salad, Fresh pumpkin soup with cheese stick toast yang memiliki rasa gurih manis serta creamy dan pilihan hidangan utama yaitu Charred Mackarel fish served with lime ginger tomato ceviche.

Selain itu juga ada Roosted chicken rosemary herbs served with stuffing waffles & cheese potato gratin in a wet spicy red santa fee sauce serta hidangan penutup adalah Eggnog Pannacota served with brown sugar cinnamon angle. Tamu dapat bebas memilih untuk hidangan utama ayam maupun ikan.

Selain menu makanan, Hotel ini juga menyediakan minuman penyegar bertema natal yaitu Christmas Tree dengan Harga IDR 35,000/net. Minuman ini merupakan perpaduan antara Susu, sirup hazelnut, espresso dan green tea disajikan dingin dan fresh.

Khusus 1 Set Menu “Christmas Delight” ini dibanderol seharga IDR 150,000/Nett per orang dan juga mendapatkan free cutton candy serta popcorn bagi para tamu yang memesan menu tersebut.

Menu ini tersedia di tanggal 24 & 25 Desember 2019 mulai pukul 16.00 – 22.00 . Para tamu juga mendapatkan kesempatan berfoto dengan dekorasi serta tema natal yang tampak pada area hotel Mercure Pontianak.

Disarankan agar para tamu dapat melakukan reservasi sebelumnya dengan menghubungi nomor telepon Rofa +62 (0) 852 4564 9505, Eko +62 (0) 852 5221 7712, (0561)577 888.