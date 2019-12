Lengkap Jadwal Liga 3 2019 Sabtu (24/12) Persikota Tangerang Jajal Karo United & Persiter Vs Persigo.

LIGA 3 - Liga 3 Indonesia 2019 semakin seru setelah menuntaskan matchday pertama fase Grup A hingga Grup H, Kamis (12/12/2019) lalu.

Memasuki pertandingan kedua, semua tim di babak 32 besar mulai mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan.

Matchday kedua kembali digelar bersamaan, Sabtu (14/12/2019), di delapan stadion berbeda.

Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan Liga 3 Indonesia 2019, Sabtu (14/12/2019):

Grup A (Stadion Tumpal Sinaga)

* 15: 30 WIB Karo United Vs Persikota Tangerang

* 19:00 WIB Tornado FC Pekanbaru Vs Ps. As Abadi

Grup B (Stadion H. Agus Salim)

* 15:30 WIB 757 Kepri Jaya FC Vs Psbl Langsa

* 19:00 WIB Persibri Batanghari Vs Persidi

Group C (Stadion Siliwangi)

* 15:30 WIB Persekat Kab Tegal Vs Persitas Tasikmalaya

* 19:00 WIB Persibas Banyumas Vs Pskc Cimahi