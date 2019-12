Jasa Raharja Kalbar Gelar Sosialisasi Lintas Instansi

PONTIANAK - PT Jasa Raharja (Persero) Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Penanganan dan Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Lingkup Jaminan UU 33 dan 34 Tahun 1964 di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (12/12/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Perwakilan Rumah Sakit Pontianak dan Mempawah.

Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Regy S. Wijaya melalui Kanit Keuangan, Akuntansi, dan PKBL, Silvia Desri, menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai upaya lebih mensosialisasi visi dan misi Jasa Raharja dalam memberikan santunan dana perlindungan dasar masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan.

Seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 Juncto PP No. 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta UU No. 34 Tahun 1964 Juncto PP No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kanit Keuangan, Akuntansi dan PKBL Jasa Raharja Kalbar, Silvia Desri, menyampaikan sambutan Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Regy S. Wijaya, pada acara sosialisasi, di Pontianak, Kamis (12/12/2019).

Dari kedua UU tersebut, masyarakat baik sebagai penumpang sah dari kendaraan angkutan umum dan atau setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalanan umum berhak memperoleh dana santunan.

Kepala Unit Operasional dan Humas, Amnan Ghozali, berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa meningkatkan sinergi antar instansi terkait khususnya pada penanganan dan penjaminan korban kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Syariah Salbiah memberikan materi pada acara Sosialisasi Penanganan dan Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruang Lingkup Jaminan UU 33 dan 34 Tahun 1964, di Pontianak, Kamis (12/12/2019).

"Sebagai upaya mengetahui tingkat kecukupan sosial dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan, maka sejak UU No.33 dan 34 Th. 1964 diberlakukan, telah dilakukan 14 kali penyesuaian dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16 Tahun 2017. Kami juga ingin mengoptimalkan peran Jasa Raharja dalam rangka menanggulangi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Ia juga berharap agar pihak rumah sakit dan masyarakat lebih memahami esensi dan fungsi Jasa Raharja. Baik itu dari segi hak maupun kewajibannya.

Perwakilan BPJS Kesehatan menyampaikan materi pada Sosialisasi Penanganan dan Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruang Lingkup Jaminan UU 33 dan 34 Tahun 1964, di Pontianak, Kamis (12/12/2019).

" Agar pihak Rumah Sakit dan masyarakat lebih mengetahui esensi dan fungsi Jasa Raharja sebagai pengelola asuransi sosial bidang kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum yang memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan," pungkasnya.