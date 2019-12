Keseruan Film Jumanji Sajikan Petualangan Berbeda

PONTIANAK - Rintangan yang seru dalam sebuah film mengajak kita semangat dalam menantikan petualangannya.

Nah, kamu masih ingat petualangan seru dua bocah kecil yang harus menghadapi berbagai rintangan akibat sebuah permainan bernama Jumanji di tahun 90an?

Film ini dibintangi oleh Robin Williams tersebut memang sukses dan menjadi salah satu film favorit keluarga hingga saat ini.

Untuk menyusul kesuksesan film Welcome to the Jungle, kini kamu dapat menikmati film Jumanji: The Next Level yang akan kembali mempersatukan 4 bintang utamanya.

Disutradarai oleh Jake Kasdan, dilihat dari trailernya film Jumanji: The Next Level memang akan memiliki medan yang lebih seru dari film terdahulu.

Wajar jika pada 2017 lalu, film Jumanji: Welcome to the Jungleyang hadir sebagai konsep baru dari Jumanji laku keras dipasaran.

Bukan hanya seru, namun film tersebut juga dibintangi oleh para aktor-aktor besar Hollywood. Seperti, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, dan Jack Black.

Selain ke-empat bintang utama, ada beberapa pendatang baru juga berperan dalam film tersebut, di antaranya Awkwafina, Danny Glover, dan Danny DeVito!

Hadir sebagai film dengan genre petualangan komedi, kali ini geng Jumanji harus mengalami rintangan yang lebih sulit dari sebelumnya.

Mulai dari gurun hingga gunung es, semua rintangan harus ditaklukan dan permainan harus dimenangkan, agar mereka dapat keluar dari permainan.