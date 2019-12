Jadi Pembicara di Konferensi Iklim Dunia, Kapolres Sambas Paparkan Pentingnya Penanganan Karhutla

SAMBAS - Kapolres Sambas AKBP Permadi Syahids Putra baru saja menjadi pembicara dalam kegiatan Side Event, pada kegiatan Konferensi Perubahan Iklim 2019.

Kegiatan itu dilaksanakan di United Nations Climate Change Conference, Madrid, Spanyol, (9/12/2019) waktu setempat

Pada Sesi Talkshow Climate Action Pavilion Indonesia yang di pandu host oleh Kemitraan di COP25.

Pada kesempatan itu, Kapolres mengulas tentang Development of Rural Zones dan Zero Burning Farming towards Sustainable Peatland Management in Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen NDC Pemerintah RI.

Kegiatan tersebut, sesi dibuka dengang keynote speech oleh Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr Alue Dohong dan dilanjutkan dengan sharing pembelajran dan pengalaman dari 4 pembicara.

Yaitu masing-masing disampaikan oleh Hasbi Berliani (Kemitraan), kedua AKBP Permadi Syahid, ketiga Theti Numan dari Petani Perempuan Gambu Kapuas dan Sri Parwati Budiastuti dari Direktorat PKG, Ditjen PPKL, KLHK.

Kapolres menyampaikan, paparan mengenai penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalbar yang menurut penilaian dari Menteri KLHK.

"Penilaian dari Kementerian Kalbar merupakan yang terbaik dalam penanganan karhutlanya, dan menggaris bawahi akan pentingnya penanganan karhutla bersama-sama stekholder terkait," ujarnya, Selasa (10/12/2019) kepada Tribun.

"Seperti Polri, TNI , Pemda, Manggala Agni dan masyarakat pengusaha perkebunan."

"Serta koordinasi dengan para pihak serta langkah pembinaan dan edukasi masyarakat tentang pencegahan dan mitigasi karhutla dgn metode bertani tanpa bakar," katanya.