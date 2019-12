SEJARAH! Timor Leste Akhirnya Raih Medali SEA Games 2019, Update Medali Indonesia Vs Vietnam Sengit

SEA GAMES - Setelah menunggu lebih dari sepekan, Timor Leste atau Timor Timur akhirnya meraih medali pertamanya di ajang SEA Games 2019.

Ini sekaligus menjadi sejarah bagi Timor Timur di ajang SEA Games.

Jose Barretto Quintas Da Silva adalah pengukir sejarah dunia olah raga negara pecahan Indonesia tersebut.

Pada, Minggu (8/12/2019), Jose Barretto Quintas Da Silva merebut medali perunggu dari cabang olah raga tinju kelas terbang 52 kg.

Da Silva nyaris saja meraih medali perak atau bahkan emas, kalau saja ia tidak kalah di semifinal.

Da Silva kalah dengan skor 1-4 atas Ammarit Yaodam, petinju Thailand.

Meski kalah di babak empat besar, Da Silva berhak atas medali perunggu.

Filipino fans cheering on Timor Leste’s Quintas Da Sil in the boxing semifinals. A win gets him in the finals. A loss gets him a bronze. pic.twitter.com/RXzVl1LwzW