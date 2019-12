Tim Karate Kalbar Raih Peringkat 5 Besar Kejurnas PPLP di Ambon

PONTIANAK - Tim karate PPLP Disporapar Kalbar berhasil menempati peringkat lima besar usai meraih 2 medali emas, 1 perak dan 1 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional antar PPLP/PPLPD dan SKO di Ambon, Maluku yang berlangsung 4-8 Desember.

Peringkat pertama diraih tim Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan diperingkat kedua, dan Sulawesi Tengah diperingksat ketiga.

Pelatih kepala PPLP Kalbar, Subandi mengatakan tim PPLP Kalbar berkekuatan 6 atlet, terdiri dari 4 atlet putra, yakniSaka Jaya, Castilo Gagas Panamuan, Umar.

Kemudian atlet putri Hajjariah Angraini, Moulina Permana, dan Vina Amelia Yuliandi.

Mereka didampingi 2 pelatih Senpai Subandi dan Berry Julian C dan 1 official dari Disporapar Kalbar, Truly Artha Sibarani, S. Pd

Medali emas diaumbang oleh Saka Jaya pada nomor kumite putra SMA +76kg dan Moulina Permana pada nonor kumite SMP putri - 47kg.

Medali perak diraih Hajjariah Angraini dikelas kumite SMA puteri - 42kg.

Kemudian medali perunggu diraih Vina Amelia Yuliandi kelas kumite SMP Puteri - 42kg.

"Dengan hasil ini kontingen Kalbar meraih peringkat masuk posisi 5 besar," ujarnya kepada Tribun Sabtu (7/12/2019)

Sementara itu Asisten Pelatih Berry Julian Chitra mengatakan hasil ini melebihi target awal yang ingin dicapai.