Bersamaan dengan MAMA 2019, Konser BLACKPINK di Jepang Sukses Dihadiri Lebih dari 55 Ribu Penggemar 

Bersamaan dengan MAMA 2019, Konser BLACKPINK di Jepang Sukses Dihadiri Lebih 55 Ribu Penggemar

BLACKPINK berhasil tampil di hadapan lebih dari 55.000 penggemar di Tokyo Dome, Jepang, Rabu (4/12/2019)

Tiket yang disediakan panitia terjual habis.

Konser mereka diadakan pada hari yang sama dengan Mnet Asian Music Awards 2019 di mana artis-artis top K-Pop tampil di Nagoya Dome.

Para gadis membuka tur Jepang mereka dengan lagu "DDU-DU DDU-DU".

Para penggemar juga disuguhi lagu-lagu hit "Kill This Love", "Boombayah", dan "As If It Your Last", dan lain-lainnya.

Mereka mengumumkan bahwa mereka sedang merekam beberapa lagu dan memiliki harapan untuk kembali pada awal 2020.