UPDATE Skor Indonesia Vs Laos : Unggul 2-0, Timnas Lolos Semifinal? Cek Skor Vietnam Vs Thailand

SEA GAMES FILIPINA - Update skor sementara, Indonesia unggul 2-0 atas Laos hingga menit 70', Kamis (05/12/2019).

Sementara itu, Thailand unggul sementara 1-2 atas Vietnam hingga menit 70'.

Jika hasil ini bertahan hingga babak kedua berakhir, maka Indonesia bisa dipastikan lolos ke Semifinal SEA Games cabang olahraga sepakbola.

Hingga saat ini, laga babak kedua masih berlangsung.

Saksikan laga Indonesia Vs Laos dan Vietnam Vs Thailand via tautan berikut ini:

Link 1

Link 2

Link Live Score

Dalam laga yang satu ini Indonesia memang cenderung diunggulkan mengingat dalam turnamen ini Laos memang kerap mendapatkan hasil minor.

Menariknya, meski dijagokan, Indonesia harus tetap fokus karena posisinya saat ini sedikit belum aman karena memiliki poin yang sama dengan Thailand.