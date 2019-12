UPDATE Klasemen Akhir Bola Sea Games 2019 - Indonesia vs Laos dan Vietnam vs Thailand, Sedang LIVE

UPDATE Klasemen Bola Sea Games 2019 - Vietnam VS Thailand & Timnas Indonesia vs Laos. Timnas lolos semifinal SEA Games 2019.

SEA GAMES - Jadilah saksi pertama yang mengetahui informasi terbaru dengan update terkini Klasemen Akhir Bola Sea Games 2019 Filipina di grup B.

Ada tiga laga seru yang kick-off bersamaan pada Kamis (05/12/2019) pukul 15.00 WIB.

Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam vs Thailand dan Brunei vs Singapura.

Update skor hingga menit ke-20 babak pertama Timnas Indonesia vs Laos (1-0), Vietnam vs Thailand (1-2) dan Brunei vs Singapura (0-1).

Terutama laga Vietnam vs Thailand, pertandingan ini juga akan berpengaruh pada kemungkinan Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal.

Pada laga ini, kedua tim wajib menang untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal.

Beban berat akan dipikul Thailand, karena selain wajib menang, tim Gajah Putih juga wajib mencetak banyak gol untuk menjaga peluang merebut medali emas.

Thailand kini berselisih tiga poin dan margin +3 gol atas Vietnam.