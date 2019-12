VIDEO: Chef Zikwan Hotel Aston Pontianak Berikan Sentuhan Ala Western di Momen Natal

PONTIANAK- Hotel Aston Pontianak menyajikan menu spesial di momen natal bulan ini. Dengan menarik tema ala western, hal ini akan menampilkan suasana menarik yang dapat dinikmati oleh siapa saja.

"Ini akan menjadi Christmas Time atau kopi time yang kita buat untuk para tamu ataupun pengunjung dengan menyajikan menu-menu western. Nanti kami akan menyajikan stolen, apple jelusi, berbagai macam cake dan yang paling identik adalah house gingerbread atau rumah jahe yang akan kita hadirkan seperti yang saat ini kita display,” ungkap Chef Zikwan.

Dilanjutkannya, mulai dari tanggal 20 hingga 24 Desember, akan ada aneka kue yang disajikan oleh hotel Aston Pontianak seperti yang diungkapkan olehnya diatas. "Semua aneka cake dan kue ini bisa dinikmati dengan harga Rp 30 ribu, bebas apa saja (all you can eat)," sebutnya.

Sedangkan selepas dari tanggal 24, tepatnya di tanggal 25 akan ada menu western yang juga disebut lunch buffee.

"Yang akan kita unggulkan di hati ini nantinya akan ada ayam kalkun atau yang disebut roasted Turkey, dan akan disiapkan dengan assorted saus yaitu bermacam-macam saus dan disajikan dengan live cooking. Harganya hanya Rp 80 ribu all you can eat," tambahnya.