Aston Pontianak Sajikan Menu Ala Western Edisi Natal, Harga Mulai dari Rp 30 Ribu Hingga Rp 80 Ribu

PONTIANAK - Momen natal menjadi momentum spesial, terutama bagi yang merayakan.

Dimana dalam momen tersebut adalah momen yang tepat untuk bersuka cita merayakan hari bahagia bersama keluarga dan sahabat tercinta.

Tak luput dari penyajian istimewa yang dihadirkan oleh Hotel Aston Pontianak, dengan tema Christmas Package.

Kamu bisa menyantap dan memanjakan lidah di hari spesial tersebut.

Seperti dikatakan oleh Chef Zikwan sebagai Executive Chef Hotel Aston Pontianak.

Ia menyampaikan berbagai macam menu untuk menyemarakkan hari spesial tersebut.

Tawaran itu diantaranya adalah, kudapan western yang dapat dinikmati mulai tanggal 20 hingga 24 Desember dengan harga Rp 30 ribu per all you can eat dengan minumannya teh atau kopi.

Dan selanjutnya tepat dihari spesial umat Kristiani, tanggal 25 Desember akan ada buffee brunch dengan harga per paketnya Rp 80 ribu, all you can eat.

"Hotel Aston di hari spesial tahun ini akan menghadirkan menu-menu western, karena itu sangat cocok untuk dinikmati."

"Dimana menu western ini cukup unik untuk dinikmati dan dikenal dengan penyajian yang cukup cepat," sebut Chef Zikwan dalam launching menu Christmas di Hotel Aston, jl Gajah Mada.