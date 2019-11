Profil Megan Young Pembawa Bendera Indonesia di Defile Pembukaan SEA Games 2019 Filipina

Aktris Filipina, Megan Young dikabarkan bakal membawa bendera Indonesia pada defile pembukaan SEA Games 2019 Filipina.

Peraih gelar Miss World 2013 ini selain aktris, juga dikenal sebagai presenter dan VJ.

Wanita kelahiran Virginia Amerika 27 Februari 1990 ini, sejatinya bernama lengkap Megan Lynne Young.

Melansir news.biharprabha.com, keluarganya pindah ke Filipina ketika Megan berusia 10 tahun.

Megan sudah menjadi aktris di Filipina sejak usia 15 tahun.

Saat ini dirinya sudah ambil bagian di lebih dari 10 film dan 30 acara TV.

Beberapa di antara film yang dibintanginya adalah Say That You Love Me Anna, Pangarap Kong Jackpot Eula dan Shake, Rattle & Roll XI.

Wanita dengan tinggi 1,73 meter ini semakin dikenal setelah menjadi pemenang Miss World 2013 yang digelar di Bali.

Pernah dinobatkan sebagai Duta Perdamaian PBB pada 2012, Megan Young sempat menyatakan bahwa Indonesia adalah tempat terindah baginya.

Saat itu, untuk kedua kalinya setelah dinobatkan sebagai Miss World, dirinya kembali menginjakkan kaki di Indonesia.