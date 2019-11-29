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HASIL Global Final PMCO Fall Split 2019, Indonesia Puncaki Klasemen Turnamen Dunia PUBG Mobile
Tim eSports Indonesia Bigetron Esports berhasil menduduki posisi puncak Klasemen Grand Final PMCO Fall Split 2019 di Malaysia
Tim eSports Indonesia Bigetron Esports berhasil menduduki posisi puncak Klasemen Grand Final PMCO Fall Split 2019 di Malaysia, Jumat (29/11/2019).
Pertandingan hari pertama turnamen tingkat dunia PUBG Mobile masing-masing dimenangkan 4 tim berbeda.
Di Map Sanhok, wakil Indonesia Bigetron Red Alien berhasil meraih Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).
Kemudian pada round kedua di menangkan oleh Illuminate di Map Miramar
Round ketiga di map Vikendi WWCD diraih oleh Soul dan round terakhir Map Erangel dimenangkan oleh Entity.
Untuk pertandingan hari kedua besok Sabtu (30/11/2019) akan digelar sebanyak 6 round mulai pukul 15.00 WIB.
Berikut Klasemen Sementara PMCO Fall Split 2019:
Slide 2
Ada 5 tim Asia Tenggara atau South East Asia (SEA) yang akan bertanding di Global Final PMCO nantinya.
Wakil Indonesia di ajang PMCO Fall Splits Global Prelims, Bigetron Red Aliens, berhasil meraih tiket ke PMCO Fall Split Global Final.
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