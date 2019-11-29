PUBG Mobile

HASIL Global Final PMCO Fall Split 2019, Indonesia Puncaki Klasemen Turnamen Dunia PUBG Mobile

Tim eSports Indonesia Bigetron Esports berhasil menduduki posisi puncak Klasemen Grand Final PMCO Fall Split 2019 di Malaysia

HASIL Global Final PMCO Fall Split 2019, Indonesia Puncaki Klasemen Turnamen Dunia PUBG Mobile
NET/ISTIMEWA
HASIL Global Final PMCO Fall Split 2019, Indonesia Puncaki Klasemen Turnamen Dunia PUBG Mobile 

Tim eSports Indonesia Bigetron Esports berhasil menduduki posisi puncak Klasemen Grand Final PMCO Fall Split 2019 di Malaysia, Jumat (29/11/2019).

Pertandingan hari pertama turnamen tingkat dunia PUBG Mobile masing-masing dimenangkan 4 tim berbeda. 

Di Map Sanhok, wakil Indonesia Bigetron Red Alien berhasil meraih Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).

Kemudian pada round kedua di menangkan oleh Illuminate di Map Miramar 

Round ketiga di map Vikendi WWCD diraih oleh Soul dan round terakhir Map Erangel dimenangkan oleh Entity.

Untuk pertandingan hari kedua besok Sabtu (30/11/2019) akan digelar sebanyak 6 round mulai pukul 15.00 WIB.

Berikut Klasemen Sementara PMCO Fall Split 2019:

Klasemen Global Final PMCO Fall Split 2019
Klasemen Global Final PMCO Fall Split 2019 (Screenshot YouTube PUBG MOBILE Indonesia)

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Klasemen Global Final PMCO Fall Split 2019
Klasemen Global Final PMCO Fall Split 2019 (Screenshot YouTube PUBG MOBILE Indonesia)

Ada 5 tim Asia Tenggara atau South East Asia (SEA) yang akan bertanding di Global Final PMCO nantinya.

Wakil Indonesia di ajang PMCO Fall Splits Global Prelims, Bigetron Red Aliens, berhasil meraih tiket ke PMCO Fall Split Global Final.

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Tags
PMCO Fall Split
PUBG Mobile
Bigetron
BTRWin
Klasemen PMCO
Hasil PMCO
Jadwal PMCO
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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