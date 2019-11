Rekor Lionel Messi dan Antoine Griezmann Setelah Barcelona Lolos ke Babak 16 Besar UCL

Ada hal menarik dibalik kemenangan Barcelona atas Borussia Dortmund di fase grup Liga Champions, Kamis (28/11/2019).

Bukan soal lolos ke babak 16 besar UCL sebagai juara grup, namun rekor ditorehkan dua pemain seklaigus pencetak gol di laga itu.

Adalah Lionel Messi dan Antonie Griezmann yang menorehkan rekor ketika membawa FC Barcelona lolos ke fase gugur Liga Champions.

Catatan itu diukir oleh Griezman dan Messi, sebagaimana dikutip SportFEAT.com dari Opta.

7 - Antoine Griezmann has become the seventh player to score for and against Barcelona in the @ChampionsLeague, after Phillip Cocu, Cesc Fàbregas, Eidur Gudjohnsen, Zlatan Ibrahimovic, Gaizka Mendieta and Marc Overmars. Premiere. pic.twitter.com/KRlcWw5qoM