LIVE BOLA SEA Games Vietnam Vs Laos dan LIVE Thailand Vs Brunei, Penentu Nasib Indonesia di Klasemen.

SEA GAMES - Link live streaming pertandingan sepak bola SEA Games 2019 antara Vietnam Vs Laos dan Thailand Vs Brunei Darussalam, Kamis (28/11/2019) mulai pukul 15.00 WIB.

Hasil kedua pertandingan ini sangat mempengaruhi nasib Timnas U23 Indonesia di klasemen sementara Grup B SEA Games 2019.

Indonesia sendiri baru akan bertanding kontra Singapura, Kamis (28/11/2019) mulai pukul 19.00 malam WIB.

(Dapatkan link live streaming siaran langsung sepak bola SEA Games di bagian akhir artikel ini)

Rekam pertandingan Vietnam Vs Laos:

5 Pertandingan Terakhir VIETNAM U23

25.11.19 SG Vietnam U23 Vs Brunei U23 6 : 0

13.10.19 FI Vietnam U23 Vs United Arab Emirates U23 1 : 1

07.06.19 FI Vietnam U23 Vs Myanmar U23 2 : 0

26.03.19 CHC Vietnam U23 Vs Thailand U23 4 : 0

24.03.19 CHC Indonesia U23 Vs Vietnam U23 0 : 1



5 Pertandingan Terakhir LAOS U23

26.11.19 SG Laos U23 Vs Singapore U23 0 : 0

26.03.19 CHC Laos U23 Vs Philippines U23 3 : 2

24.03.19 CHC Laos U23 Vs Malaysia U23 0 : 1

22.03.19 CHC China U23 Vs Laos U23 5 : 0

20.08.18 AGA Chinese Taipei U23 Vs Laos U23 0 : 2

Head-to-head VIETNAM U23 - LAOS U23

04.06.15 SG Vietnam U23 Vs Laos U23 1 : 0

15.12.13 SG Laos U23 Vs Vietnam U23 0 : 5