LINK Live Streaming Slavia Praha vs Inter Milan - Conte Bergantung Hasil Barcelona vs Dortmund 

Slavia Praha vs Inter Milan - Conte Bergantung Hasil Barcelona vs Dortmund

LIGA CHAMPIONS - Skuad arahan Antonio Conte tak hanya berharap hasil positif saat melawat ke markas Slavia Praha dalam lanjutan Liga Champions pekan 5, Kamis (28/11/2019) dini hari.

Inter Milan juga sangat berharap hasil minus didapat dua pesaing Barcelona vs Dortmund yang akan bertanding pada jam yang sama pukul 03.00 WIB.

Laga Barcelona vs Dortmund sendiri akan disiarkan langsung melalui SCTV.

Namun, baik laga Barcelona vs Dortmund dan Slavia Praha vs Inter juga bisa anda saksikan via live streaming atau memantau hasilnya via live score.

Saat ini Inter Milan terancam keluar dari persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya jika meraih hasil negatif, sedangkan kedua tim pesaing meraih hasil positif.

Inter Milan kini berada di posisi ketiga dan terpaut empat poin dari Barcelona yang menghuni puncak Klasemen sementara grup F.

Sedangkan, pesaing terdekat, Borussia Dortmund mengoleksi tujuh angka atau terpaut tiga poin dengan Inter Milan.

Untuk itu, Inter Milan berharap kemenangan dan sambil menunggu hasil Barcelona vs Dortmund.

Dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Inter, pelatih Inter Antonio Conte ingin anak asuhnya menampilkan permainna yang bagus agar mendapat hasil yang baik pada laga dini hari nanti.