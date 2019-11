Red Velvet, GOT7 hingga SEVENTEEN Raih Penghargaan Asia Artist Awards 2019, Cek Daftar Pemenangnya!



Asia Artist Awards 2019 sukses diselenggarakan oleh Star News, diadakan di Vietnam pada 26 November kemarin

Acara penghargaan ini dipandu oleh Leeteuk Super Junior, Lim Ji Yeon, Nancy MOMOLAND, dan Ahn Hyo Seop.

Ada lima Daesangs (hadiah utama) dari malam itu, dan mereka adalah Song of the Year, Pertunjukan of the Year, Artis of the Year, Album of the Year, dan Aktor of the Year.

Red Velvet memenangkan Song of the Year untuk "Umpah Umpah."

Red Velvet (SM Entertainment)

Girlgrup itu mengungkapkan terimakasihnya dan bekerja keras dalam karya berikutnya.

"Sesuatu yang kami katakan kepada penggemar kami selama konser kami adalah, 'Kami akan selalu menunjukkan pertunjukan yang memberi Anda kebahagiaan.' Kami sangat berterima kasih, dan kami akan terus mengembangkan hubungan positif ini. Ini adalah Daesang pertama kami sejak debut kami. Kami akan terus bekerja keras dan membalas Anda dengan lagu dan penampilan yang bagus,"ujarnya.

Serupa, setelah menerima penghargaan Performance of the Year, GOT7 juga menyampaikan rasa terimakasihnya yang tulus terutama kepada penggemar.

Boyband K-Pop GOT7 (Instagram @got7.with.igot7)

“Kami dengan tulus berterima kasih kepada Ahgase (penggemar GOT7). Kami sudah mendekati tahun ketujuh kami [sejak debut], dan kami pikir ini adalah penghargaan yang diberikan kepada kami oleh Ahgase. Kami akan terus bekerja keras, dan kami tidak akan pernah berubah.

Jinyoung menambahkan, 2019 adalah tahun yang sangat dingin.

"Kami akan menerima penghargaan luar biasa ini dan berbagi energi dengan junior kami dengan harapan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang hangat. "ujarnya