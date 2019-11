Hasil Liga 1 - Persela Tinggalkan Borneo FC, PSIS dan Badak Lampung Unggul | Update Klasemen Liga 1 

LIGA 1 - Tak ada laga imbang untuk hasil Liga 1 2019 babak pertama dalam pertandingan yang berlangsung, Rabu (27/11/2019) pukul 18.30 WIB.

Badak Lampung Vs Madura United skor 2-0, serta Borneo FC Vs Persela Lamongan sementara 0-1, dan PSIS Semarang Vs PSM Makassar 1-0.

PSIS Semarang unggul 1-0 atas PSM Makassar pada babak pertama laga pekan ke-29 Liga 1 2019 di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

PSIS Semarang tampil tanpa diperkuat Jonathan Cantillana melawan PSM Makassar.

Sedangkan PSM harus kehilangan Wiljan Pluim yang masih belum pulih dari cedera.

Kendati begitu, PSM Makassar tetap menunjukkan permainan menyerang pada babak pertama.

Duet Amido Balde dan Ezra Walian mengancam dengan sundulan pada 15 menit awal pertandingan.

Namun, upaya Juku Eja masih mentah di pertahanan PSIS Semarang.