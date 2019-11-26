SEA Games Filipina
Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019 Filipina
Pertandingan Indonesia vs Thailand ini akan disiarkan secara langsung di RCTI dan TVRI.
HERKA YANIS PANGARIBOWO/TABLOID BOLA
Selebrasi gelandang timnas Indonesia, Evan Dimas, seusai membobol gawang Mauritius dalam laga uji coba beberapa waktu lalu.
Pertandingan cabor Sepakbola antara Timnas Indonesia vs Thailand di Grup B SEA Games Filipina 2019 digelar, Selasa (26/11/2019) pukul 15.00 WIB.
Pertandingan Indonesia vs Thailand ini akan disiarkan secara langsung di RCTI dan TVRI.
Saksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand yang tayang melalui link berikut ini:
Bermain di Stadion Rizal Memorial Stadium, Manila, Timnas Indonesia datang ke Filipina dengan misi mengulang sejarah pada SEA Games 1991.
Saat itu, di SEA Games edisi 1991, Garuda Muda berhasil meraih medali emas.
Medali emas itu didapatkan setelah timnas U-23 Indonesia menang 4-3 lewat adu penalti atas Thailand.
Kini, timnas U-23 Indonesia bakal mencoba mendapatkan kembali medali emas yang telah "hilang" selama 28 tahun itu.
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com