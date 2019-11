Live SCTV Liga Champions - Live Vidio Juventus Vs Atletico dan Lokomotiv Vs Leverkusen Malam Ini.

LIGA CHAMPIONS - Link live streaming SCTV dan Vidio.com Liga Champions 2019/2020, matchday 5 fase grup, Rabu (17/11/2019) dini hari WIB.

Matchday dipanaskan sejumlah pertandingan big match seperti Real Madrid vs PSG, Juventus vs Atletico Madrid, Liverpool vs Napoli.

Seperti laga-laga sebelumnya, Liga Champions matchday 5 kembali pun akan masuk ke jadwal siaran langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Ada dua laga Liga Champion yang dijadwalkan disiarkan lagsung SCTV, yakni Lokomotiv Moskva vs Leverkusen dan Juventus vs Atletico Madrid.

(Link live streaming SCTV dan Live Streaming Vidio.com dan link live score Liga Chmapions di bagian akhir artikel ini)

• Prediksi Line Up Juventus Vs Atletico Madrid Liga Champion, Gengsi Cristiano Ronaldo Vs Joao Felix

• UPDATE Jadwal Liga Champions Nanti Malam : LIVE SCTV Juventus Vs Atletico, Real Madrid Vs PSG, City?

Laga Juventus vs Atletico Madrid diprediksi akan berlangsung menarik.

Di grup D, Juventus masih menguasai puncak klasemen sedangkan Atletico di peringkat 2.

Rangkaian jadwal Liga Champion malam ini juga akan dipanaskan laga Real Madrid bakal menjamu PSG yang berada di puncak klasemen grup A.

Laga ini Real Madrid vs Paris Saint-Germain akan disiarkan langsung lewat Live Streaming Vidio.com.

Kemudian pertandingan tak kalah menarik adalah Liverpool vs Napoli yang akan bergulir Kamis (28/11/2019) dinihari.