Live Streaming Sriwijaya FC Vs Persiraja Aceh Live TVOne Liga 2, Laga Penghabisan Lolos Liga 1 2020

LIGA 2 - Saksikan pertandingan Sriwijaya FC Vs Persiraja Aceh pada lanjutan Liga 2 2019, Senin (25/11/2019).

Pada laga perebutan tempat ketiga atau 3RD Play Off, kedua tim diprediksi bermain all out.

Tim kalah pada laga ini akan tersingkir untuk lolos ke kompetisi tertinggi antarklub profesional Liga 1.

Pertandingan ini dprediksi berjalan sengit dan seru.

Mengingat kuota lolos ke Liga 1 2020 hanya tersisa satu dan ditentukan lewat laga perebutan tempat ketiga.

Dua kuota promosi Liga 1 2020 sebelumnya sudah pasti menjadi milik Persita Tangerang dan Persik Kediri.

Persita dan Persik akan bertarung di Final Liga 2 2019 untuk menasbihkan predikat juara Liga 2 2019.

Laga Sriwijaya FC Vs Persiraja akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Pertandingan ini dapat disaksikan di TV One dan Vidio.com secara gratis mulai pukul 15.30 WIB.

Prediksi susunan pemain