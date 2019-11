SEDANG Live, Streaming AS Roma vs Bresica Liga Italia - Fonseca Pasang Edin Dzeko

LIGA ITALIA - Sedang berlangsung laga AS Roma vs Brescia dalam laga lanjutan Liga Italia Pekan ke-13.

Pertandingan ini berlangsung di markas AS Roma, di Stadio Olimpico (Roma), Minggu (24/11/2019) mulai pukul 21.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga ini melalui live streaming atau pantau hasilnya via live score.

Link live streaming dan live score tersedia di bagian akhir berita ini.

• KLASEMEN Liga Italia Usai Hasil Atalanta vs Juventus - Higuain Perjauh Jarak Juve dengan Inter Milan

Line up AS Roma vs Brescia

AS Roma memang tengah mengalami tren buruk setelah dalam dua laga terakhir mengalami kekalahan.

Kekalahan didapat saat bertamu ke markas, Parma dengan skor 2-0.

Sebelumnya juga skuat Paolo Fonseca menelan kekalahan di ajang Liga Europa setelah dikalahkan Monchengladbach dengan skor, 2-1.

Rekor pertemuan AS Roma vs Brescia juga tengah dalam tren kurang baik.

Dua pertandingan terakhir bertemu Brescia di ajang Serie A musim lalu, Roma ditahan imbang, 1-1 dan kalah 2-1.

• HASIL Liverpool vs Crystal Palace - Gol Mane dan Firminho Bawa Tamu Unggul | Klasemen Liga Inggris